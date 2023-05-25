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Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана поздравил короля Иордании Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 11:32
Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates King of Jordan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İordaniya Kralını təbrik edib

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