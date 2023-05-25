Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".