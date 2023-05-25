Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна.
Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".