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    Президент Азербайджана поздравил короля бельгийцев

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание королю бельгийцев Филиппу. 

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем бельгийцам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня присяги Короля.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания".

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