Президент Азербайджана поздравил короля бельгийцев

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание королю бельгийцев Филиппу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем бельгийцам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня присяги Короля.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания".