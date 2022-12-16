Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду бен Исе Аль Халифе.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бахрейн и передаю наилучшие пожелания.
Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, а дружественному народу Бахрейна желаю постоянного мира и благосостояния", - говорится в письме.