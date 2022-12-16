Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду бен Исе Аль Халифе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду бен Исе Аль Халифе.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бахрейн и передаю наилучшие пожелания.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, а дружественному народу Бахрейна желаю постоянного мира и благосостояния", - говорится в письме.