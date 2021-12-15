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Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна

Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Его величеству шейху Хамаду бен Исе Аль Халифе.
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 16:07
Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Его величеству шейху Хамаду бен Исе Аль Халифе.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю 50-й годовщины национального праздника Королевства Бахрейн.

В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Бахрейн. Верю, что дружеские отношения и сотрудничество между нашими странами нашими совместными усилиями и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов, связанных друг с другом религиозными и культурными корнями.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates King of Bahrain
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Bəhreyn Kralını təbrik edib

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