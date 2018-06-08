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    Президент Азербайджана поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Днем Вашего рождения.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания".

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