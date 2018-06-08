Президент Азербайджана поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Днем Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания".