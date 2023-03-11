Президент Азербайджана поздравил председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин председатель.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики.

Единогласные итоги голосования являются свидетельством большого доверия к Вашей личности, поддержки проводимого Вами политического курса, высокой оценкой Вашей широкомасштабной деятельности и заслуг на пути всестороннего развития и благополучия Китая.

Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство. Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Китаем, опирающимся на исторические традиции и построенным на прочных основах. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, с каждым днем развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня и приобрели новое содержание.

Постоянно расширяющийся политический диалог, успешное сотрудничество в экономической, транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, партнерство в рамках проектов "Пояс и путь", "Средний коридор", активное участие китайских компаний в восстановительных работах и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях нашей страны, являются одними из важных факторов, характеризующих наши тесные отношения.

Уверен, что в интересах двух народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление азербайджано-китайских связей во всех сферах, расширение сотрудничества, дальнейшее развитие взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов, открывающих широкие перспективы для регионального экономического партнерства.

Уважаемый господин председатель, еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в ответственной деятельности на благо дружественного народа Китайской Народной Республики".