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Президент Азербайджана поздравил председателя КНР

Президент Азербайджана поздравил председателя КНР Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 15:01
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин председатель.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики.

Единогласные итоги голосования являются свидетельством большого доверия к Вашей личности, поддержки проводимого Вами политического курса, высокой оценкой Вашей широкомасштабной деятельности и заслуг на пути всестороннего развития и благополучия Китая.

Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство. Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Китаем, опирающимся на исторические традиции и построенным на прочных основах. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, с каждым днем развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня и приобрели новое содержание.

Постоянно расширяющийся политический диалог, успешное сотрудничество в экономической, транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, партнерство в рамках проектов "Пояс и путь", "Средний коридор", активное участие китайских компаний в восстановительных работах и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях нашей страны, являются одними из важных факторов, характеризующих наши тесные отношения.

Уверен, что в интересах двух народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление азербайджано-китайских связей во всех сферах, расширение сотрудничества, дальнейшее развитие взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов, открывающих широкие перспективы для регионального экономического партнерства.

Уважаемый господин председатель, еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в ответственной деятельности на благо дружественного народа Китайской Народной Республики".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Xi Jinping on his re-election as President of China
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Çin liderini təbrik edib

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