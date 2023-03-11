Президент Азербайджана поздравил председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин председатель.
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики.
Единогласные итоги голосования являются свидетельством большого доверия к Вашей личности, поддержки проводимого Вами политического курса, высокой оценкой Вашей широкомасштабной деятельности и заслуг на пути всестороннего развития и благополучия Китая.
Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство. Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Китаем, опирающимся на исторические традиции и построенным на прочных основах. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, с каждым днем развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня и приобрели новое содержание.
Постоянно расширяющийся политический диалог, успешное сотрудничество в экономической, транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, партнерство в рамках проектов "Пояс и путь", "Средний коридор", активное участие китайских компаний в восстановительных работах и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях нашей страны, являются одними из важных факторов, характеризующих наши тесные отношения.
Уверен, что в интересах двух народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление азербайджано-китайских связей во всех сферах, расширение сотрудничества, дальнейшее развитие взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов, открывающих широкие перспективы для регионального экономического партнерства.
Уважаемый господин председатель, еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в ответственной деятельности на благо дружественного народа Китайской Народной Республики".