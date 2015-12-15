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    Президент Азербайджана поздравил казахстанского коллегу

    Сегодня имеющие глубокие исторические корни азербайджано-казахстанские отношения находятся на пути всестороннего и динамичного развития

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Нурсултан Абишевич,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Казахстан – Днем независимости.

    Сегодня имеющие глубокие исторические корни азербайджано-казахстанские отношения находятся на пути всестороннего и динамичного развития. Наши постоянно развивающиеся политические, экономические и культурные связи, многостороннее сотрудничество и многогранная деятельность вывели двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

    Уверен, что наши межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов, обладающих общими духовными ценностями и традициями.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Казахстана – постоянного благополучия и процветания".

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