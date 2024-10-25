Ильхам Алиев поздравил Токаева с Днем Республики Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Казахстан - Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.

В результате Вашей решительной политики, направленной на всестороннее развитие братского Казахстана, и проводимых Вами реформ, Ваша страна добилась значительных достижений и успехов, завоевала высокий авторитет на международной арене. Я испытываю большую гордость, видя в каждый свой приезд в Казахстан процветающую и современную страну.

Вызывает удовлетворение то, что черпающие силу из общности историко-культурных корней наших народов азербайджано-казахстанские отношения и сотрудничество, основанные на взаимной вере и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием. Взаимные визиты на высшем и высоком уровне, регулярные контакты, подписанные в различных сферах многочисленные документы, реализуемые нами совместные проекты играют важную роль в развитии нашего многопланового сотрудничества. В этом смысле хотел бы особо отметить состоявшийся в марте этого года Ваш государственный визит в Азербайджан.

Азербайджан заинтересован в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с братским Казахстаном в экономической, транспортно-логистической, инфраструктурной, энергетической, гуманитарной сферах, в области цифровизации и других областях, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на расширение азербайджано-казахстанских отношений как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях, углубление нашего сотрудничества во всех сферах во имя процветания наших народов, на благо наших стран и нашего региона, дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, братскому народу Казахстана - постоянного спокойствия, благополучия и процветания".