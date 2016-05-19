Президент Азербайджана поздравил камерунского коллегу

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Камерун Полу Бие.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Камерун.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Камеруна – мира и прогресса".