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    Президент Азербайджана поздравил камерунского коллегу

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Камерун

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Камерун Полу Бие.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Камерун.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Камеруна – мира и прогресса".

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