Президент Азербайджана поздравил итальянского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Италии Серджо Маттарелле.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Италии Серджо Маттарелле.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю 2 июня - Дня Республики.

Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение. Наши прочные политические связи составляют основу сотрудничества и многопланового стратегического партнерства в торговой, экономической, энергетической, образовательной, культурной и других сферах, которые с каждым днем расширяются. Это, в свою очередь, служит интересам наших государств и народов, сближая их друг с другом.

Италия является главным торговым партнером Азербайджана. Нас радует, что наша эффективная деятельность в экономической сфере развивается по восходящей. Одной из составных частей этого является наше успешное и постоянное сотрудничество в энергетической области. Рад, что наши совместные шаги в этом направлении, способствуя энергетической безопасности Европы, в то же время укрепляют азербайджано-итальянское взаимодействие.

Мы одобряем активное участие итальянских компаний в работах по реконструкции и восстановлению, проводимых в Азербайджане, в частности, на наших освобожденных от оккупации территориях. Компании, представляющие Вашу страну, входят в число компаний, которые выполняют наибольшую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре, что свидетельствует об уровне наших межгосударственных отношений.

Мы придаем особое значение расширению связей с Италией, которая является дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером, намерены диверсифицировать нашу совместную деятельность в ненефтяной сфере и обогатить ее новым содержанием. Наш политический диалог на высшем уровне, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты играют важную роль в определении новых направлений нашего сотрудничества. Мы высоко ценим постоянную поддержку Италией развития отношений Азербайджана с Европейским Союзом.

Уверен, что традиционно дружественные связи между Азербайджаном и Италией, эффективное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза и впредь будут расширяться нашими совместными усилиями в интересах двух дружественных народов, а наше стратегическое партнерство будет углубляться.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Италии постоянного благополучия и процветания".