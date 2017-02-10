Президент Азербайджана поздравил иранского коллегу

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня победы исламской революции.

Отношения между нашими странами обусловлены волей двух народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, и нашими общими духовными ценностями. Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для постоянного укрепления межгосударственных отношений, эффективного продолжения сотрудничества в рамках международных и региональных структур.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана –благополучия и процветания".