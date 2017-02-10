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    Президент Азербайджана поздравил иранского коллегу

    Поздравительное письмо направлено по случаю Дня победы исламской революции

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня победы исламской революции.

    Отношения между нашими странами обусловлены волей двух народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, и нашими общими духовными ценностями. Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для постоянного укрепления межгосударственных отношений, эффективного продолжения сотрудничества в рамках международных и региональных структур.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана –благополучия и процветания".

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