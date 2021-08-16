Президент Азербайджана поздравил индонезийского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице дружественному индонезийскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Индонезия – Дня независимости.

Азербайджано-индонезийские дружеские связи и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения наших основанных на взаимном доверии и поддержке отношений как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественной Республике Индонезия – постоянного мира и благосостояния".