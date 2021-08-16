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Президент Азербайджана поздравил индонезийского коллегу

Президент Азербайджана поздравил индонезийского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.
Внешняя политика
16 августа 2021 г. 15:45
Президент Азербайджана поздравил индонезийского коллегу
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице дружественному индонезийскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Индонезия – Дня независимости.

Азербайджано-индонезийские дружеские связи и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения наших основанных на взаимном доверии и поддержке отношений как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественной Республике Индонезия – постоянного мира и благосостояния".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates his Indonesian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti indoneziyalı həmkarını təbrik edib

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