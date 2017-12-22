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    Президент Азербайджана поздравил императора Японии

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Его величеству Акихито.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Японии – постоянного благополучия и процветания".

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