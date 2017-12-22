Президент Азербайджана поздравил императора Японии

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Его величеству Акихито.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Японии – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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