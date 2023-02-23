Президент Азербайджана поздравил императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по случаю дня рождения императора Японии Нарухито.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Нарухито по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева императору Японии Нарухито говорится: "От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии – дня Вашего рождения".

Напомним, что Императору Нарухито исполняется 63 года. Он взошел на престол 1 мая 2019 года.