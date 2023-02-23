Президент Азербайджана поздравил императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Нарухито по случаю дня рождения.
Как сообщает Report, в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева императору Японии Нарухито говорится: "От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии – дня Вашего рождения".
Напомним, что Императору Нарухито исполняется 63 года. Он взошел на престол 1 мая 2019 года.