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Президент Азербайджана поздравил императора Японии

Президент Азербайджана поздравил императора Японии Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по случаю дня рождения императора Японии Нарухито.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 12:38
Президент Азербайджана поздравил императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Нарухито по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева императору Японии Нарухито говорится: "От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии – дня Вашего рождения".

Напомним, что Императору Нарухито исполняется 63 года. Он взошел на престол 1 мая 2019 года.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Emperor of Japan Naruhito
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Yaponiya İmperatorunu təbrik edib

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