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    Президент Азербайджана поздравил грузинского коллегу

    Азербайджано-грузинские отношения и впредь будут успешно продолжать свое динамичное развитие

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Грузии Георгию Маргвелашвили поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.

    Сегодня многосторонние связи между Азербайджаном и Грузией, опирающиеся на глубокие исторические корни, отношения, носящие характер стратегического партнерства, вызывают удовлетворение. Высокий уровень межгосударственных отношений, реализуемые нами совместные крупномасштабные энергетические и транспортные проекты, постоянно расширяющиеся гуманитарные связи являются одними из важных факторов нашего партнерства.

    Уверен, что волей наших народов, приверженных традициям дружбы и добрососедства, азербайджано-грузинские отношения и впредь будут успешно продолжать свое динамичное развитие.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии - процветания и благосостояния".

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