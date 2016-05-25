Президент Азербайджана поздравил грузинского коллегу

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Грузии Георгию Маргвелашвили поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.

Сегодня многосторонние связи между Азербайджаном и Грузией, опирающиеся на глубокие исторические корни, отношения, носящие характер стратегического партнерства, вызывают удовлетворение. Высокий уровень межгосударственных отношений, реализуемые нами совместные крупномасштабные энергетические и транспортные проекты, постоянно расширяющиеся гуманитарные связи являются одними из важных факторов нашего партнерства.

Уверен, что волей наших народов, приверженных традициям дружбы и добрососедства, азербайджано-грузинские отношения и впредь будут успешно продолжать свое динамичное развитие.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии - процветания и благосостояния".