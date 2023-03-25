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Президент Азербайджана поздравил греческого коллегу

Президент Азербайджана поздравил греческого коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Греции Катерине Сакелларопулу.
Внешняя политика
25 марта 2023 г. 11:27
Президент Азербайджана поздравил греческого коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Греческой Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-греческих связей, расширение нашего сотрудничества в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу - благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarına təbrik məktubu göndərib

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