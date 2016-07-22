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    Ильхам Алиев поздравил президента Египта

    Поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху ас-Сиси. 

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Египта – благополучия и процветания".

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