 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Азербайджана поздравил главу Туркменистана

    Нынешний уровень азербайджано-туркменистанских отношений вызывает удовлетворение

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедову.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Уважаемый Гурбангулы Мяликкулиевич,

    Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

    Нынешний уровень азербайджано-туркменистанских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что соединяющие наши страны и народы традиционные дружественные связи, наше двустороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Туркменистана – спокойствия и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi