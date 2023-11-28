Президент Азербайджана поздравил главу Мавритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мавритании Мохамеда ульд аш-Шейха аль-Газвани.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мавритании Мохамеда ульд аш-Шейха аль-Газвани.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Мавритания – Дня независимости.

Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития наших дружественных отношений и сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – спокойствия и благополучия".