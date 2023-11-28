О нас

Президент Азербайджана поздравил главу Мавритании

Президент Азербайджана поздравил главу Мавритании Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мавритании Мохамеда ульд аш-Шейха аль-Газвани.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 11:16
Президент Азербайджана поздравил главу Мавритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мавритании Мохамеда ульд аш-Шейха аль-Газвани.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Мавритания – Дня независимости.

Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития наших дружественных отношений и сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – спокойствия и благополучия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates President of Mauritania
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Mavritaniyanın dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

Самое важное

Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
28 ноября 2023 г. 11:46
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
28 ноября 2023 г. 11:41
Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
ФотоПодписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:42
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
27 ноября 2023 г. 15:33
Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
ФотоВозрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
25 ноября 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
ФотоВ Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
24 ноября 2023 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
23 ноября 2023 г. 21:28
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
23 ноября 2023 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi