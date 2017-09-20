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    Президент Азербайджана поздравил главу Мальты

    Поздравление направлено по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Мальта – Днем независимости.

    Убежден, что азербайджано-мальтийские отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного процветания и благополучия".

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