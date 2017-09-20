Президент Азербайджана поздравил главу Мальты

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Мальта – Днем независимости.
Убежден, что азербайджано-мальтийские отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного процветания и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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