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    ​Президент Азербайджана поздравил главу Македонии

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Македонии - мира и благополучия

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Македония Георге Иванову поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    " Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Македония – Днем независимости.

    Верю, что мы и впредь будет последовательно продолжать усилия на пути дальнейшего расширения и укрепления азербайджано-македонских связей, дружбы и сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Македонии - мира и благополучия".

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