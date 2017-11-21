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    Президент Азербайджана поздравил главу Ливана

    Письмо направлено по случаю национального праздника Ливанской Республики – Дня независимости

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджану сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Ливанской Республики – Днем независимости.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Ливана – мира и прогресса".

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