Президент Азербайджана поздравил главу Аргентины и короля Иордании

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Аргентинской Республики.
В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному народу Аргентины желаю спокойствия и благосостояния".
В поздравительном письме главы государства королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну говорится:
"Дорогой брат,
Лично от себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства – Днем независимости.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянной стабильности и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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