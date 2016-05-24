Президент Азербайджана поздравил главу Аргентины и короля Иордании

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Аргентинской Республики.

В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному народу Аргентины желаю спокойствия и благосостояния".

В поздравительном письме главы государства королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну говорится:

"Дорогой брат,

Лично от себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства – Днем независимости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянной стабильности и благосостояния".