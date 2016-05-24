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    Президент Азербайджана поздравил главу Аргентины и короля Иордании

    Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Аргентинской Республики

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Аргентинской Республики.

    В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному народу Аргентины желаю спокойствия и благосостояния".

    В поздравительном письме главы государства королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну говорится: 

    "Дорогой брат,

    Лично от себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства – Днем независимости.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянной стабильности и благосостояния". 

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