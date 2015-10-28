Президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему народу Турции самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника братской Турции – Дня республики.

Сегодня Турция, как современная страна, обладающая мощной экономикой, опирающейся на демократические принципы политической системой, завоевала большой авторитет в регионе и мире. Мы рады всем успехам Турции на международной арене.

Азербайджан и Турцию объединяют прочные дружественные и братские отношения, имеющие глубокие исторические, национальные корни. Построенные на этих основах межгосударственные отношения наглядно отражают наше союзничество и единство.

Уверен, что широкомасштабное, плодотворное и активное сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, последовательная позиция, приоритетом для которой являются взаимные интересы в международных вопросах, и впредь будут служить прогрессу наших стран, благосостоянию двух народов.

В столь радостный день еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного мира и благополучия".