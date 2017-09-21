Президент Азербайджана поздравил главу государства Мали

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мали Ибрагиму Бубакару Кейте.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Мали – Дня независимости.

Надеюсь, что азербайджано-малийские связи будут расширяться и развиваться в соответствии с интересами наших стран и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – процветания и прогресса".