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    Президент Азербайджана поздравил главу государства Мали

    Письмо направлено по случаю национального праздника Республики Мали – Дня независимости

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мали Ибрагиму Бубакару Кейте.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Мали – Дня независимости.

    Надеюсь, что азербайджано-малийские связи будут расширяться и развиваться в соответствии с интересами наших стран и народов.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – процветания и прогресса".

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