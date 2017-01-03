Президент Азербайджана поздравил главу государства Мьянма

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Союз Мьянма Его превосходительству господину Тхин Чжо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Союз Мьянма - Днем независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мьянмы - мира и благополучия".