Президент Азербайджана поздравил главу государства Мьянма

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Союз Мьянма Его превосходительству господину Тхин Чжо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Союз Мьянма - Днем независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мьянмы - мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook