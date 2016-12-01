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    Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Лаоса благополучия и процветания

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянгу Ворачиту.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем республики.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Лаоса благополучия и процветания".

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