Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянгу Ворачиту.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем республики.
В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Лаоса благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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