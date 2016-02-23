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    ​Президент Азербайджана поздравил эстонского коллегу

    В этот знаменательный день желаю дружественному народу Эстонии постоянного мира и процветания

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Тоомасу Хендрику Ильвесу.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики - Днем независимости.

    В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного мира и процветания".

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