​Президент Азербайджана поздравил эстонского коллегу

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Тоомасу Хендрику Ильвесу.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики - Днем независимости.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного мира и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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