​Президент Азербайджана поздравил эстонского коллегу

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Тоомасу Хендрику Ильвесу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики - Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного мира и процветания".