Президент Азербайджана поздравил сингапурского коллегу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яму.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Сингапур.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сингапура - постоянного мира и процветания".