Президент Азербайджана поздравил сингапурского коллегу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яму.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Сингапур.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сингапура - постоянного мира и процветания".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook