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    Президент Азербайджана поздравил сингапурского коллегу

    Письмо направлено по случаю национального праздника Республики Сингапур

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яму.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Сингапур.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сингапура - постоянного мира и процветания".

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