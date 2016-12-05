Президент Азербайджана поздравил главу Финляндии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Саули Нийнистё.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Финляндии постоянного мира и благополучия".