Президент Азербайджана поздравил главу Доминиканской Республики

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Доминиканской Республики Данило Медине.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам и Вашему дружественному народу свои наилучшие пожелания".