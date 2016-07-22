Ильхам Алиев поздравил президента Египта

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху ас-Сиси.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Египта – благополучия и процветания".