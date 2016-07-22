Ильхам Алиев поздравил президента Египта

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху ас-Сиси.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Египта – благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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