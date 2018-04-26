Президент Азербайджана поздравил глав ЮАР и Сьерра-Леоне

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Maтамеле Сирилу Рамафосе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и процветания".

Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био.

В тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Сьерра-Леоне и национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в предстоящей деятельности, Вашему народу - мира и прогресса".