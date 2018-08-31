Президент Азербайджана поздравил глав Словакии и Узбекистана

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словацкой Республики Андрею Киске.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Словацкой Республики - Днем Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие поздравления, желаю дружественному народу Словакии постоянного благополучия и процветания".

Кроме того, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Сегодня братский Узбекистан, уверенно продвигаясь вперед по пути независимости, завоевывает важные достижения в области укрепления государственности, социально-экономического развития страны. Постоянно повышается авторитет Узбекистана на международной арене.

Связи между нашими странами вытекают из воли наших народов, тесно связанных друг с другом общими национальными, духовными и культурными ценностями. Повышение наших развивающихся на столь прочных основах межгосударственных отношений на уровень стратегического партнерства вызывает особое удовлетворение.

Верю, что расширение сферы охвата нашего вызывающего взаимный интерес сотрудничества и дальнейшее его углубление и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Узбекистана – постоянного спокойствия и благосостояния".