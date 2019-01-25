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    Президент Азербайджана поздравил глав Индии и Австралии

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Индия.

    Азербайджано-индийские связи имеют исторически сформировавшиеся добрые традиции. Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами наполнят эти связи еще большим содержанием.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Индии – постоянного благополучия и процветания". 

    Кроме того, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Генерал-губернатору Австралийского Союза Питеру Косгроуву. 

    В тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин Генерал-губернатор,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с Днем Австралии.

    Убежден, что дальнейшее укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Австралией, углубление сотрудничества в сферах, представляющих взаимных интерес, всегда будут служить интересам наших народов.

    В этот праздничный день рад передать Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Австралии мира и благополучия".

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