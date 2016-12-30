Президент Азербайджана поздравил глав государств Кубы и Судана

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Раулю Кастро Русу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Куба - Дня свободы.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы - благополучия и процветания".

Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Республики Судан Омару Хасану Ахмеду аль-Баширу.

В тексте поздравительного письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Судана - мира и благополучия".