Президент Азербайджана поздравил глав государств Кубы и Судана

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Раулю Кастро Русу.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Куба - Дня свободы.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы - благополучия и процветания".
Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Республики Судан Омару Хасану Ахмеду аль-Баширу.
В тексте поздравительного письма говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Судана - мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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