Президент Азербайджана поздравил глав государств Эфиопии и Непала

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Его превосходительству господину Мулату Тешоме.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эфиопии – мира и прогресса".

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Непал Ее превосходительству госпоже Бидхье Деви Бхандари. В поздравительном письме говорится:

"Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал – Дня Республики.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Непала – благополучия и процветания".