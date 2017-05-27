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    Президент Азербайджана поздравил глав государств Эфиопии и Непала

    Письма направлены в связи с национальными праздниками обоих государств

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Его превосходительству господину Мулату Тешоме.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эфиопии – мира и прогресса".

    В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Непал Ее превосходительству госпоже Бидхье Деви Бхандари. В поздравительном письме говорится:

    "Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал – Дня Республики.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Непала – благополучия и процветания".

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