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Президент Азербайджана поздравил германского коллегу

Президент Азербайджана поздравил германского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 11:05
Президент Азербайджана поздравил германского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня германского единства.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских отношений. Верю, что мы и впредь будем предпринимать совместные усилия, направленные на укрепление и расширение дружественных отношений между нашими странами, в том числе нашего взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Выражаю надежду на тесное сотрудничество с Германией в рамках COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

В столь праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Германии - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his German counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Almaniya Prezidentinə məktub göndərib

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