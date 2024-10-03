Президент Азербайджана поздравил германского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня германского единства.
Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских отношений. Верю, что мы и впредь будем предпринимать совместные усилия, направленные на укрепление и расширение дружественных отношений между нашими странами, в том числе нашего взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Выражаю надежду на тесное сотрудничество с Германией в рамках COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.
В столь праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Германии - постоянного благополучия и процветания".