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Президент Азербайджана поздравил германского коллегу

Президент Азербайджана поздравил германского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю переизбрания на президентский пост.
Внешняя политика
15 февраля 2022 г. 16:17
Президент Азербайджана поздравил германского коллегу
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Федеративной Республики Германия.

В этом году мы будем отмечать тридцатилетие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. Достигнутый за этот период на двустороннем уровне политический диалог, сформировавшееся взаимовыгодное сотрудничество в ряде сфер служат интересам наших стран и народов.

Верю, что наши межгосударственные отношения и плодотворное сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться нашими совместными усилиями как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates German counterpart 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti almaniyalı həmkarını təbrik edib

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