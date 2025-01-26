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Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского союза Саманте Мостин.
Внешняя политика
26 января 2025 г. 11:27
Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Cоюза Саманте Мостин.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Уважаемая госпожа Генерал-губернатор.

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Австралийского Союза.

Верю, что мы и впредь будет последовательно продолжать совместные усилия на пути расширения наших межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates governor-general of Australia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Avstraliya İttifaqının General-Qubernatorunu təbrik edib

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