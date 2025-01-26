Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Cоюза Саманте Мостин.
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"Уважаемая госпожа Генерал-губернатор.
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Австралийского Союза.
Верю, что мы и впредь будет последовательно продолжать совместные усилия на пути расширения наших межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.