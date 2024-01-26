Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Херли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Херли.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австралийского Союза.

Верю, что азербайджано-австралийские отношения всегда будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – процветания и благополучия".