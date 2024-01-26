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Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Херли.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 11:44
Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Херли.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австралийского Союза.

Верю, что азербайджано-австралийские отношения всегда будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – процветания и благополучия".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates Governor-General of the Commonwealth of Australia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Avstraliya İttifaqının General-Qubernatorunu təbrik edib

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