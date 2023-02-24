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Президент Азербайджана поздравил эмира Кувейта

Президент Азербайджана поздравил эмира Кувейта Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 15:15
Президент Азербайджана поздравил эмира Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

По случаю 25 февраля - национального праздника Государства Кувейт - от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю самые искренние пожелания.

Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом, которые опираются на прочную исламскую солидарность. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-кувейтских связей, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates Amir of Kuwait
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Küveyt Əmirini təbrik edib

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