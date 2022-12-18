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Президент Азербайджана поздравил Эмира Катара

Президент Азербайджана поздравил Эмира Катара Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
Внешняя политика
18 декабря 2022 г. 11:19
Президент Азербайджана поздравил Эмира Катара
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани с национальным праздником.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Катар.

Уверен, что традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю Вас с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и благополучия».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Qətər Əmirini təbrik edib

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