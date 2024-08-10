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Президент Азербайджана поздравил эквадорского коллегу

Президент Азербайджана поздравил эквадорского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эквадора Даниэлю Нобоа Азину по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости, сообщает Report.
Внешняя политика
10 августа 2024 г. 11:17
Президент Азербайджана поздравил эквадорского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эквадора Даниэлю Нобоа Асине по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Эквадор.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Эквадором будут еще больше расширяться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani president congratulates Ecuadorian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti ekvadorlu həmkarını təbrik edib

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