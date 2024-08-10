Президент Азербайджана поздравил эквадорского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эквадора Даниэлю Нобоа Асине по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Эквадор.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Эквадором будут еще больше расширяться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".