Президент Азербайджана поздравил эквадорского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эквадора Даниэлю Нобоа Азину по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости, сообщает Report.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эквадора Даниэлю Нобоа Асине по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Эквадор.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Эквадором будут еще больше расширяться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".