​Президент Азербайджана поздравил болгарского коллегу

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Росену Плевнелиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Болгария.

Обладающие богатыми традициями азербайджано-болгарские связи сегодня находятся на пути динамичного и всестороннего развития. Наши расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в различных сферах сопровождаются укреплением дружеских связей между нашими народами.

Надеюсь, что мы и дальше будем последовательно продолжать наши усилия на пути укрепления и развития азербайджано-болгарской дружбы и сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного мира и процветания".