Президент Азербайджана поздравил болгарского коллегу

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Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Румену Радеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Болгария.

Верю, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Болгарией, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут последовательно развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного мира и благосостояния".