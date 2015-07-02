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    ​Президент Азербайджана поздравил белорусского коллегу

    Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме президента Азербайджана говорится:

    "Уважаемый Александр Григорьевич,

    Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь - Дня независимости.

    Отрадно, что братская Беларусь добилась значительных успехов в области социально-экономического развития, в утверждении правопорядка и законности в стране.

    Уверен, что и впредь мы продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью, на динамичное и конструктивное развитие нашего всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия во имя процветания наших народов и стран.

    Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу братской Беларуси - мира и благополучия".

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