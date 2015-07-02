​Президент Азербайджана поздравил белорусского коллегу

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны.

Как сообщает Report, в поздравительном письме президента Азербайджана говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь - Дня независимости.

Отрадно, что братская Беларусь добилась значительных успехов в области социально-экономического развития, в утверждении правопорядка и законности в стране.

Уверен, что и впредь мы продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью, на динамичное и конструктивное развитие нашего всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия во имя процветания наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу братской Беларуси - мира и благополучия".