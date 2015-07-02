​Президент Азербайджана поздравил белорусского коллегу

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны.
Как сообщает Report, в поздравительном письме президента Азербайджана говорится:
"Уважаемый Александр Григорьевич,
Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь - Дня независимости.
Отрадно, что братская Беларусь добилась значительных успехов в области социально-экономического развития, в утверждении правопорядка и законности в стране.
Уверен, что и впредь мы продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью, на динамичное и конструктивное развитие нашего всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия во имя процветания наших народов и стран.
Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу братской Беларуси - мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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