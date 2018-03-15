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    Президент Азербайджана поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост Федерального канцлера Германии

    Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских связей

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемая госпожа Федеральный канцлер,

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Федерального канцлера Федеративной Республики Германия.

    Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских связей. Активное и плодотворное сотрудничество наших стран в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.

    Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений, успешного продолжения в двустороннем и многостороннем порядке сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Германии".

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