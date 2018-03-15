Президент Азербайджана поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост Федерального канцлера Германии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Федеральный канцлер,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Федерального канцлера Федеративной Республики Германия.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских связей. Активное и плодотворное сотрудничество наших стран в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений, успешного продолжения в двустороннем и многостороннем порядке сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Германии".