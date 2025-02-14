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Президент Азербайджана поздравил Ахмеда аль-Шараа

Президент Азербайджана поздравил Ахмеда аль-Шараа Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеду аш-Шараа.
Внешняя политика
14 февраля 2025 г. 19:05
Президент Азербайджана поздравил Ахмеда аль-Шараа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеду аш-Шараа.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Поздравляю Вас с началом исполнения обязанностей Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период, желаю успехов в ответственной деятельности на благо Вашего народа.

Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией. Азербайджан готов оказать необходимую поддержку и помощь в этот важный переходный период Вашей страны.

Сегодня появились хорошие возможности для выведения азербайджано-сирийских отношений на качественно новый уровень и наполнения нашего сотрудничества новым содержанием. В этом контексте, пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Азербайджан с визитом.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Сирии мира, благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Syria for transitional period
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Suriyanın keçid dövrü Prezidentini təbrik edib

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